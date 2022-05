Enac, mascherina Ffp2 obbligatoria su tutti voli Italia

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - La mascherina Ffp2 resta obbligatoria "per i passeggeri e gli equipaggi dei voli operanti su territorio nazionale (la cui tratta preveda pertanto origine e destinazione in Italia), indipendentemente dal Paese di rilascio della licenza del vettore aereo". E' quanto si legge sulle linee guida dell'Enac, che l'ANSA ha avuto modo di consultare. " Per l'accesso e l'utilizzo di aeromobili gestiti da vettori aerei con licenza italiana - si legge inoltre- è sempre obbligatorio indossare una mascherina FFP2, sia per i passeggeri che per il personale della compagnia aerea". (ANSA).