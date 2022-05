Brexit: progetto di legge per modifica unilaterale Protocollo

(ANSA) - LONDRA, 17 MAG - La Gran Bretagna annuncia ufficialmente l'introduzione di un progetto di legge per attribuire al governo di Boris Johnson poteri di modifica unilaterale del Protocollo per l'Irlanda del Nord firmato da Londra e Bruxelles negli accordi per il post Brexit. Lo ha affermato alla Camera dei Comuni la ministra degli Esteri, Liz Truss, secondo cui comunque resta la preferenza per una soluzione negoziale con l'Ue. Ma è necessario, ha sottolineato Truss, risolvere al più presto lo stallo politico causato in Nord Irlanda dal Protocollo. "Qualora il Regno Unito decidesse di portare avanti un disegno di legge che disapplica gli elementi costitutivi del Protocollo come annunciato oggi dal governo britannico, l'Ue dovrà rispondere con tutte le misure a sua disposizione. Il nostro obiettivo è trovare soluzioni comuni nel quadro del protocollo". (ANSA).