L.elettorale: Letta, cambiarla è fondamentale

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Io penso che, se ci riesce, dovrebbe essere tentato tutto il possibile per cambiare la legge elettorale, ma non perché intendiamo cambiare le alleanze, che si cambiano per convincimenti politici. Un cambio della legge elettorale è fondamentale. Ma dobbiamo essere pronti ad andare al voto con questa legge elettorale". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, in corso al Nazareno. "Dobbiamo costruire una nostra capacità di continuare questo dialogo e costruire alleanze - ha quindi aggiunto - e questo va fatto qualunque sia la legge elettorale con la quale voteremo. Il nostro partito è largamente consensuale, e io stesso lo sono, nei confronti di un cambiamento della legge elettorale". (ANSA).