Mafia: Fondazione Falcone, nessun candidato sarà invitato

(ANSA) - PALERMO, 17 MAG - "In questi giorni da numerosi candidati alle prossime elezioni amministrative sono arrivate alla Fondazione Falcone richieste di invito a partecipare all'evento di ricordo delle vittime delle stragi di Capaci e Via D'Amelio del 23 maggio. Si comunica che le celebrazioni, che si svolgeranno dalle 10 di mattina al Foro Italico, saranno aperte a tutta la cittadinanza che saremo lieti di accogliere numerosa. La Fondazione, dunque, non inviterà nessun candidato, ma accoglierà chiunque vorrà partecipare affermando così con la sua presenza una precisa scelta di campo". Lo scrive in una nota la Fondazione Falcone. (ANSA).