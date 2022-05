Cuba, Biden revoca le restrizioni dell'era Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 16 MAG - Joe Biden revoca la stretta di Donald Trump contro Cuba, "rendendo piu' facile per le famiglie visitare i parenti" nell'isola caraibica e "per i viaggiatori americani autorizzati avere rapporti con il popolo cubano, frequentare incontri e condurre ricerche". Il dipartimento di stato Usa ha annunciato una serie di misure volte a sostenere il popolo cubano, tra cui la reintroduzione del programma per la riunificazione familiare e il rafforzamento dei servizi consolari, visti compresi. L'amministrazione Biden toglie anche il tetto di 1.000 dollari per trimestre alle rimesse famigliari e "sosterra' rimesse di donazioni agli imprenditori cubani, entrambe le misure con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente le famiglie nel sostegno reciproco e di consentire agli imprenditori di espandere le loro attivita", ha spiegato il portavoce del dipartimento di Stato americano Ned Price. (ANSA).