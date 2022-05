Erdogan, non cederemo su Finlandia e Svezia nella Nato

(ANSA-AFP) - ANKARA, 16 MAG - La Turchia "non cederà" sul no all'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Come possiamo dare loro fiducia?", ha detto Erdogan, tornando ad accusare Finlandia e Svezia di dare ospitalità ai curdi del Pkk. La Svezia in particolare, afferma il presidente turco, è "un vivaio di organizzazioni terroriste". "Noi non cederemo sull'adesione alla Nato di coloro che applicano sanzioni contro la Turchia", ha inoltre detto Erdogan. (ANSA-AFP).