Serie A: Sampdoria-Fiorentina 4-1

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - La Sampdoria festeggia la salvezza e saluta al meglio il suo pubblico a Marassi con un ampio 4-1 sulla Fiorentina, scesa in campo per conquistare punti importanti per un posto in Europa ma in realtà mai pervenuta. Due gol per tempo per i blucerchiati, nel primo con Ferrari e Quagliarella, nel secondo con Thorsby e Sabiri. I viola segnano su rigore al 44' con Gonzalez. (ANSA).