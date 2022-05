Yemen: decolla primo volo commerciale in sei anni

(ANSA) - SANAA, 16 MAG - Il primo volo commerciale da quasi sei anni a questa parte è decollato stamani dalla capitale dello Yemen controllata dai ribelli: lo riportano i giornalisti della Afp sul posto. L'aeroporto di Sanaa era chiuso al traffico commerciale dall'agosto del 2016. Lo scorso primo aprile l'Onu ha annunciato una tregua di due mesi in Yemen e l'inizio degli incontri tra le parti in guerra, che hanno accettato di fermare tutte le operazioni militari offensive aeree, terrestri e marittime all'interno del Paese e oltre i suoi confini. L'aereo della Yemenia Airways, che trasportava 126 passeggeri, inclusi pazienti che hanno bisogno di cure all'estero e i loro parenti, è decollato poco dopo le 9:00 ora locale (le 8:00 in Italia) da Sanaa per la capitale della Giordania, Amman. Il primo volo commerciale sarebbe dovuto partire lo scorso 24 aprile, ma era stato rinviato a data da stabilire. (ANSA).