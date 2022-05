Cinema: incassi, al top Doctor Strange, botteghino in picchiata

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Saldo al vertice del box office italiano del week end è 'Doctor Strange nel Multiverso della Follia', il secondo capitolo del blockbuster della Marvel diretto da Sam Raimi con Benedict Cumberbatch, che incassa 1.841.297 euro per un totale in due settimane di 11.407.683 euro. Nuovi ingressi, al secondo posto, con L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat' di John Madden con Colin Firth e Kelly Macdonald, su una vera e poco nota pagina della guerra segreta ingaggiata dagli inglesi contro i nazisti nel 1943, che guadagna 116.180 euro e fa slittare al quarto posto 'Animali Fantastici : I segreti di Silente, terzo film della saga scritta da J. K. Rowling, con 116.180 euro per un totale in cinque settimane di 8.237.675 euro. Ma in totale l'incasso del week end è di 2.850.828 euro, in picchiata (-65%) rispetto allo scorso fine settimana a 8.162.100 euro. New entry anche al terzo posto dove troviamo 'Io e Lulu' di Reid Carolin e Channing Tatum (anche interprete), storia di un'insolita amicizia, tra il soldato Briggs e la cagna Lulu, che ottiene 140.147 euro e al quinto con 'Secret Team 355' di Simon Kinberg con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o e Penelope Cruz, in cui super-agenti segreti in gonna e tacchi alti sono riunite per fronteggiare una minaccia digitale che potrebbe distruggere la terra, che ottiene 77.085 euro. E al sesto si piazza la nuova entrata dell'horror 'Firestarter' di Keith Thomas con Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong che rivisita il romanzo di Stephen King da cui era stato già tratto nel 1976 'Carrie, lo sguardo di Satana' di Brian De Palma, che incassa 67.802 euro nel week end. Chiude la top ten del weekend Cinetel, 'Gli Stati Uniti contro Billi Holiday' con 39.122 per un totale di 171.128 euro. (ANSA).