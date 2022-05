Csm: Renzi, Ermini annuncia querela, non mi impaurisce

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "David Ermini ha annunciato di querelarmi per ciò che ho scritto. Non solo confermo tutto, ma rilancio e aggiungerò altre carte e documenti in Tribunale. Se il vicepresidente del Csm pensa di impaurirmi, ha sbagliato persona. Ma, credetemi, la vicenda di Ermini è nulla rispetto a ciò che c'è scritto ne "Il Mostro". Noi andiamo avanti belli gagliardi, a testa alta". Così Matteo Renzi nella sua e-news. (ANSA).