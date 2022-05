Draghi, vogliamo Sud protagonista, stop a pigri pregiudizi

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Il quadro geopolitico che ci muta davanti presenta rischi, ma anche opportunità, in particolare per i Paesi del Mediterraneo. La giornata di oggi è un segno della nostra volontà di immaginare e costruire un Sud diverso. Un Mezzogiorno protagonista delle grandi sfide dei nostri tempi". Lo ha detto il premier Mario Draghi a 'Verso sud', il forum promosso dal ministro Carfagna. "L'evoluzione delle politiche pubbliche per il Meridione è spesso rappresentata come una successione di inevitabili sprechi, fallimenti.La storia economica del Sud nel Secondo Dopoguerra è però più complessa di come raccontano questi pigri pregiudizi". (ANSA).