Anm, sciopero atto coraggio,doveroso essere uniti

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Sì allo sciopero come gesto di solidarietà collettiva, come atto di coraggio in nome degli ideali in cui crediamo" contro la riforma del Csm che "mette in discussione lo spirito del titolo IV della Costituzione". Lo afferma la giunta dell'Anm in un documento pubblicato sul suo sito in risposta a chi ha definito la protesta delle toghe e ha parlato di un boomerang per il loro sindacato per il rischio di un'adesione limitata.Per la giunta c'è " un dovere di unità" dei magistrati sullo sciopero. (ANSA).