Comunali: a Parma si consuma la spaccatura Lega-Fdi

(ANSA) - PARMA, 11 MAG - I tentativi di ricucitura, a meno di clamorose sorprese dell'ultimo minuto, sono falliti: a Parma il centrodestra si presenterà diviso alle prossime elezioni comunali. Lega e Forza Italia, insieme ad altre realtà del centrodestra, sostengono Pietro Vignali, ex sindaco che fu arrestato durante il suo mandato. La spaccatura, certo non lenita dalle divisioni a livello nazionale, si è consumata soprattutto sul suo nome. Fratelli d'Italia ha deciso così di puntare su Priamo Bocchi: "non si può andare avanti con lo specchietto retrovisore", ha detto. L'obiettivo è superare Vignali e puntare al ballottaggio con Michele Guerra candidato del centrosinistra, delfino dell'uscente Federico Pizzarotti. A complicare ulteriormente le cose c'è la 'terza via' di Civiltà Parmigiana, il movimento civico che, in alleanza con il centrodestra, portò all'elezione prima di Ubaldi, poi dello stesso Vignali. Sarà ai nastri di partenza a sostegno di Dario Costi, insieme ad Azione. (ANSA).