Governo al lavoro su riforma giustizia tributaria,presto cdm

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il governo è al lavoro sulla riforma della giustizia tributaria, richiesta entro fine anno dal Pnrr. E' previsto, a quanto si apprende, per oggi pomeriggio un preconsiglio sul ddl che potrebbe andare già in settimana nel consiglio dei ministri al rientro del premier Mario Draghi da Washington. Della riforma si è occupata una commissione tecnica Mef-Giustizia e i contenuti saranno tradotti in un ddl governativo. Tra le questioni aperte ci sarebbe anche l'età pensionabile dei magistrati tributari che potrebbe essere uniformata a quelli ordinari. (ANSA).