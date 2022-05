Alpini: D'Elia (Pd), fatti gravi, punire i responsabili

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Ciò che sta emergendo dal racconto di alcune donne, riguardo a quanto successo a Rimini durante il raduno degli alpini, è molto grave e non deve essere in alcun modo sottovalutato. Lo stesso ministro Guerini è intervenuto per sottolinearlo e per chiedere che sia fatta chiarezza, senza giustificazione o tolleranza alcuna verso atti che sarebbero stati compiuti da appartenenti a un corpo militare. Un gesto importante, di attenzione verso i racconti delle donne, un riguardo che dovremmo avere tutte e tutti, sempre. I fatti andranno accertati, ma purtroppo sappiamo che spesso, in occasione di raduni o assembramenti, si consumano episodi di molestie. Per sconfiggere la violenza, in tutte le sue forme, c'è bisogno di una grande rivolta culturale, di prendere sul serio la parola delle donne e di punire i responsabili". Così Cecilia D'Elia, responsabile Parità nella segreteria Pd e portavoce della Conferenza delle donne democratiche. (ANSA).