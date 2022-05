Ergastolo ostativo: Mirabelli, prima dell'estate possibile legge

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Ha fatto bene la Consulta a concedere altri 6 mesi al Parlamento per legiferare sull'ergastolo ostativo, ma questo non deve rallentare l'iter avviato che nelle prossime settimane saremo in grado di completare, è stato già fissato il termine per gli emendamenti, in Commissione c'è un buon clima, si può arrivare a una legge prima dell'estate". Lo ha detto al Tg Parlamento il senatore Franco Mirabelli, capogruppo del Pd nella Commissione Giustizia. "Alla Camera - ha proseguito Mirabelli - c'è stato un lavoro unitario importante della maggioranza che ha coinvolto l'opposizione. E' un provvedimento equilibrato che dà una risposta giusta al quesito posto dalla Consulta, credo che faremo in fretta". (ANSA).