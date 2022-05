Usa: inflazione corre, prezzi salgono in aprile dell'8,3%

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - L'inflazione negli Stati Uniti si mantiene sui massimi degli ultimi 40 anni. I prezzi al consumo in aprile sono saliti dell'8,3%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su un aumento dell'8,1% ma in rallentamento rispetto al +8,5% di marzo. Su base mensile i prezzi sono saliti dello 0,3%, oltre il +0,2% che attendeva il mercato. (ANSA).