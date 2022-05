Ue presenta legge per combattere abusi sui minori online

(ANSA) - BRUXELLES, 11 MAG - "Oggi proponiamo una legislazione che permetterà all'Europa di essere all'avanguardia nella lotta contro le violenze sessuali online. Il Consiglio d'Europa di dice che un bambino su cinque è vittima di abusi sessuali e solo nel 2021 sono state postate online 85 milioni tra immagini e video che mostrano questi abusi. Non stiamo proteggendo i nostri bambini e non possiamo continuare. Agli autori di questi crimini dico: l'Europa vi darà la caccia". Lo ha detto Ylva Johansson, Commissario europeo per gli Affari interni, presentando il pacchetto sui diritti dei minori e sul contrasto agli abusi sessuali su internet. (ANSA).