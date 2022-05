Incontro Letta-Conte, avanti dialogo nonostante tensioni

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Incontro oggi tra il segretario del Pd Enrico Letta e il presidente M5s Giuseppe Conte, un''occasione per un aggiornamento sui vari temi dell'agenda politica. L'incontro è stato definito da fonti del M5s e del Pd "cordiale, come sempre dati i rapporti personali e politici tra i due leader, in cui sono state trattate le varie questioni anche quelle che hanno visto le rispettive forze politiche su posizioni non pienamente convergente". I due leader non si sono però nascosti le tensioni di queste ultime settimane ma hanno ribadito "l'intenzione e determinazione a continuare il percorso di dialogo". (ANSA).