L.elettorale: Tajani, non credo ci siano tempi per riforma

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Non mi appassionano molto le battaglie sulla legge elettorale, anche perché in questo momento abbiamo altro a cui pensare, soprattutto alle difficoltà per famiglie e imprese dovute a caro energia e pandemia ancora non scomparsa. Ci sono quindi cose più importanti da fare". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite su Rai Radio1 a 'Forrest'. "Non credo ci siano i tempi tecnici per fare una riforma della legge elettorale - conclude -, ci sono altre questioni da affrontare". (ANSA).