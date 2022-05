Ucraina:Salvini,sul tavolo di Biden arrivi richiesta di pace

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Conto che sul tavolo del presidente Biden arrivi una richiesta di pace e non di armi. Nel giorno in cui Draghi parte per gli Usa, visto il contesto difficile, visto il costo delle bollette di luce e gas, non possiamo più permetterci altri mesi di guerra. Arrivare alla pace subito è vitale, è sopravvivenza. Draghi e Biden parlino di pace e preparino la pace, noi non siamo in guerra contro nessuno. Se c'è qualcuno che ama parlare di armi invece che di pace è fuoriluogo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della presentazione del libro "manuale teorico e pratico al bilancio Ue. Finanziamenti comunitari e Pnrr". (ANSA).