Ex Ilva: Collina (Pd), dem per no, ma poi forzatura 5S

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "La scelta di votare a favore dell'emendamento proposto dai 5s sull'Ilva nasce solo dalla volontà di non rompere un'alleanza politica che sul territorio tarantino sostiene un candidato a sindaco. Ero consapevole che l'input che avevo dalla capogruppo e dal partito era di votare contro l'emendamento". Lo dice Stefano Collina, capogruppo Pd in commissione Industria. "Di fronte alla forzatura del m5s, che ha voluto mettere ai voti un emendamento" che "avevamo bloccato in tutte le riunioni di maggioranza, ho scelto di votare a favore, convinto che l'emendamento sarebbe stato bocciato. Mi assumo la responsabilità della scelta". (ANSA).