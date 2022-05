Fisco: Meloni, patrimoniale saltata? Spero sia vero

(ANSA) - COMO, 05 MAG - "Spero sia vero, sarebbe un'ottima notizia": la leader di Fdi, Giorgia Meloni, oggi a Como per la conferenza stampa del candidato sindaco Giordano Molteni, commenta così il fatto che la patrimoniale su casa e risparmi, come annunciato all'ANSA da Matteo Salvini, "pare sventata". "Stanno facendo adesso la revisione del catasto per poi costringere il prossimo governo ad aumentare le tasse sulla casa - ha aggiunto - noi stiamo facendo una battaglia a 360 gradi contro la riforma del catasto. Se vuoi aumentare le tasse lo devi dire, e ti assumi le responsabilità di quello che stai facendo". (ANSA).