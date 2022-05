Debutto da 2,2 mln per Doctor Strange, Anec soddisfatta

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Un incasso da 2,2 milioni di euro nel primo giorno di programmazione: in un momento di grave crisi per le sale, fa subito centro Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la nuova avventura Marvel diretta da Sam Raimi con Benedict Cumberbatch. A segnalarlo con "enorme soddisfazione" è l'Anec, l'Associazione nazionale esercenti cinema. "Giovani e famiglie hanno letteralmente preso d'assalto i cinema, dimostrando, ancora una volta, che in presenza di Grandi Film la sala è e resta insostituibile", sottolineano gli esercenti in una nota. "Gli importanti blockbuster in arrivo e la rinnovata attenzione verso le esigenze della sala ribadita pubblicamente dalle massime istituzioni dello Stato, autorizzano l'Esercizio a guardare con speranza e ottimismo al futuro". "Rilanciare il cinema italiano in sala - conclude la nota - è la prossima sfida che il mercato può e deve vincere per tornare ai livelli pre-pandemici". (ANSA).