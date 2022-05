Fisco: Freni, rinvio delega per chiudere pacchetto condiviso

ANSA Lavoro - ROMA, 04 MAG - "Il rinvio origina dalla necessità di chiudere un pacchetto che possa essere votato da tutti serenamente". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, al termine dell'ufficio di presidenza della commissione Finanze della Camera, confermando che l'esecutivo ha chiesto lo slittamento dell'approdo in Aula a Montecitorio della delega fiscale, ora in calendario il 9 maggio. Sulla nuova data "è competente la conferenza dei capigruppo - ha aggiunto Freni -. Il ministro D'Incà in conferenza dei capigruppo indicherà le tempistiche". (ANSA).