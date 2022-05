L'ira di Bolsonaro su DiCaprio, 'tenga la bocca chiusa'

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 04 MAG - Nuovo botta e risposta, via social, tra Jair Bolsonaro e Leonardo DiCaprio: il presidente brasiliano ha invitato l'attore americano, critico del suo governo, a "tenere la bocca chiusa", dopo che quest'ultimo aveva incoraggiato sul suo profilo Twitter i neo maggiorenni brasiliani a ritirare la loro scheda elettorale e ad andare a votare per scongiurare la rielezione del leader di destra. "DiCaprio deve sapere che la stessa presidente del Wto ha detto che, senza l'agro-business brasiliano, il mondo farebbe la fame. Quindi è bene che DiCaprio tenga la bocca chiusa invece di dire sciocchezze", ha detto Bolsonaro, parlando con alcuni suoi sostenitori all'esterno del Palacio da Alvorada, sua residenza ufficiale a Brasilia. Il capo dello Stato ha poi ricordato che DiCaprio nel 2019 aveva condiviso una fotografia obsoleta per parlare degli incendi in Amazzonia. All'epoca, i due ebbero uno scontro pubblico e Bolsonaro accusò la star di Hollywood di aver finanziato roghi criminali in Brasile, accusa che l'attore respinse. Su Twitter, DiCaprio ha 19,6 milioni di followers, mentre la pagina ufficiale di Bolsonaro è seguita da 7,8 milioni di utenti. (ANSA).