Draghi, Italia pronta a impegno per soluzione diplomatica

(ANSA) - STRASBURGO, 03 MAG - "L'Italia, come Paese fondatore dell'Unione Europea, come Paese che crede profondamente nella pace, è pronta a impegnarsi in prima linea per raggiungere una soluzione diplomatica". Lo ha detto il premier Mario Draghi al Parlamento Europeo. "Aiutare l'Ucraina vuol dire soprattutto lavorare per la pace. La nostra priorità è raggiungere quanto prima un cessate il fuoco, per salvare vite e consentire quegli interventi umanitari a favore dei civili che oggi sono e restano ancora molto difficili", ha proseguito il premier, sottolineando che "una tregua darebbe anche nuovo slancio ai negoziati, che finora non hanno raggiunto i risultati sperati. L'Europa può e deve avere un ruolo centrale nel favorire il dialogo". (ANSA).