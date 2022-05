Mattarella,filiera alimentare ha urgente bisogno di risposte

(ANSA) - PARMA, 03 MAG - "L'industria alimentare e la sua filiera, con l'acuirsi della crisi internazionale, hanno urgente bisogno di risposte finalizzate al superamento della fase emergenziale e alla proiezione verso una prospettiva di rilancio e duraturo sviluppo". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un breve messaggio inviato per l'apertura di Cibus, in fiera a Parma. "Nell'impossibilità di essere presente per concomitanti impegni programmati da tempo" Mattarella "desidera esprimere il suo apprezzamento per l'iniziativa, che oltre a valorizzare la nostra straordinaria biodiversità agroalimentare è anche occasione per un approfondimento e un'analisi delle criticità del momento", prosegue il messaggio letto nel convegno inaugurale. (ANSA).