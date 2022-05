Cannes Classics, Sciuscià restaurato e evento su Paul Newman

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - LA MAMAN ET LA PUTAIN di Jean Eustache sarà il film di inaugurazione di Cannes Classics in un programma, quello del festival (17-28 maggio) sui classici ormai sempre più ricco. Nel cartellone dall'Italia il restauro dalla Cineteca di Bologna con la The Film Foundation di Martin Scorsese del capolavoro neorealista di Vittorio De Sica SCIUSCIA' (1946), primo film nella storia dell'Academy a vincere, nel 1947, il Premio Oscar al miglior film straniero (all'epoca denominato "Premio onorario"), che verrà presentato in anteprima mondiale. Ed è un evento la presentazione di due episodi dell'attesa docuserie ideata e prodotta dall'attore Ethan Hawke con Scorsese produttore esecutivo sulla mitica coppia Joanne Woodward e Paul Newman, THE LAST MOVIE STARS, tra vita e carriere e ricordi dei colleghi in un documentario definito affascinante e commovente che lo stesso Hawke presenterà sulla Croisette. Altro documentario biografico in prima mondiale sarà quello su Romy Schneider che nel '57 fu in concorso con il primo memorabile Sissi: 'ROMY, A FREE WOMAN' di Lucie Caries. Ci sarà poi il ritratto realizzato da Julie Bertuccelli su JANE CAMPION (a ribadire che la mattatrice agli Oscar fu la prima donna in assoluto a vincere la Palma d'oro nel '93) , un omaggio a GÉRARD PHILIPE, un altro a PATRICK DEWAERE che se n'è andato da 40 anni e un altro ancora allo sceneggiatore scomparso JEAN-CLAUDE CARRIÈRE. Si festeggeranno i 70 anni di CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA (Singing in the Rain) di Gene Kelly e Stanley Donen di cui verrà presentato un incredibile restauro in 4k . Tra i classici restaurati e presentati in prima mondiale anche IL PROCESSO un classico di Orson Welles dal romanzo di Kafka con Anthony Perkins tra i protagonisti (1962) e L'ULTIMO VALZER di Martin Scorsese (1978) in cui il regista americano filmò a San Francisco il concerto di addio di The Band. Il Paese d'onore è l'India mentre sarà presentato un doppio film olimpico con il film ufficiale dei Giochi Olimpici di Monaco di Baviera del 1972 diretto da 8 registi di tutto il mondo e quello presentato in anteprima mondiale dei Giochi Olimpici di Tokyo diretto da Naomi Kawase, in vista di Parigi 2024. (ANSA).