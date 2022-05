(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Il consiglio dei ministri è convocato oggi alle 12 per la riduzione delle accise sui carburanti. Il cdm tornerà a riunirsi nel pomeriggio per l'esame del decreto aiuti per le imprese e le famiglie per fronteggiare gli effetti della crisi ucraina. Lo rende noto Palazzo Chigi. (ANSA).