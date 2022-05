Ucraina, fighter italiano se ne va

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - "Sono stanco per me basta così. E' ora di tornare a casa non ho più la testa per andare avanti". Sono le parole in spagnolo che si leggono nel profilo Instagram di Ivan Luca Vavassori, l'ex calciatore di 29 anni che era andato a combattere in Ucraina nelle brigate internazionali, a fianco dell'esercito di Kiev, e che nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale con febbre alta e alcune ferite dopo essere sopravvissuto ad un attacco russo a Mariupol. A quanto si è saputo, il giovane in queste ore starebbe lasciando effettivamente l'Ucraina. (ANSA).