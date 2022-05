Sostenibilità:64% delle grandi imprese non presenta bilancio

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Se da un lato in Italia oltre il 20% delle pubblicità su radio, tv e carta stampata parla di Sostenibilità, dall'altro sono ancora poche le aziende realmente impegnate sul tema delle politiche sostenibili. Il dato emerge dalla ricerca condotta da ConsumerLab e presentata nel corso della 2/a edizione del Congresso nazionale "Future Respect - imprese sostenibili, pratiche a confronto". Il centro studi Consumerlab ha analizzato i bilanci delle 1.915 principali imprese individuate da Mediobanca, per capire quale sia il reale coinvolgimento delle grandi aziende sul tema delle politiche sostenibili. Dalla ricerca è emerso che 1.230 aziende (il 64,2% del totale) non presentano il bilancio e solo il 52,8% riserva una sezione del proprio sito internet alla Sostenibilità. Tra i 345 grandi gruppi bancari, il 60,6% non presenta un Bilancio di Sostenibilità, il 38,3% non riserva alcuno spazio sul web alla Sostenibilità. Situazione che peggiora se si analizzano le 76 principali imprese assicuratrici: il 72,4% non presenta un Bilancio di Sostenibilità, il 54% non riserva alcuna sezione alla Sostenibilità. Ma la maglia nera in tema di sostenibilità - secondo la ricerca di Consumerlab - spetta al settore della cosmetica e del benessere: su 100 Imprese solo 14 pubblicano i Bilanci di Sostenibilità, nonostante il comparto sia quello che cavalca in modo più spregiudicato il tema della sostenibilità in Italia. (ANSA).