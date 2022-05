Cina: frena a 47,4 indice Pmi di aprile, ai minimi due anni

(ANSA) - PECHINO, 30 APR - L'attività manifatturiera in Cina è scivolata ad aprile scontando i lockdown draconiani per fermare l'ondata di Covid-19 e scivolando al livello più basso da febbraio 2020, quando il Paese fu colpito proprio dall'epidemia di nuovo coronavirus diventata poi pandemia. L'indice Pmi manifatturiero ufficiale, infatti, si è fermato a 47,4 contro 49,5 di marzo e sotto le attese dei mercati di 48.0. Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, si tratta della frenata più marcata da febbraio 2020, quando i lockdown di contenimento contro il virus portarono al blocco della produzione e alla rottura della supply chain. L'attività manifatturiera sconta la peggiore ondata di Covid degli ultimi due anni e la politica della 'tolleranza zero' perseguita dalle autorità cinesi per tenere sotto controllo il virus che però non ha dato risultati positivi con la variante Omicron, mettendo seriamente a rischio la crescita economica. L'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) si è contratto per il secondo mese di fila finendo sotto quota 50 a causa di un "declino della produzione e della domanda che si è ampliato", ha affermato il portavoce dell'Ufficio nazionale di statistica, Zhao Qinghe. Il sottoindice della produzione è calato ad aprile a 44,4 (da 49,5 di marzo), quello dei nuovi ordini a 42,6% (da 48,8) e quello sui nuovi ordini per l'export a 41,6 (da 47,2). Male anche il Pmi non manifatturiero, precipitato a 41,9 da 48,4 e per il secondo mese di calo consecutivo, con la stretta anti-Covid che ha bloccato viaggi e spostamenti e messo sotto pressione anche la capitale Pechino, a rischio lockdown. I dati, attentamente monitorati dalla leadership comunista, sono arrivati mentre Pechino sta attuando una strategia zero-Covid che prevede l'eliminazione dei focolai man mano che emergono attraverso blocchi mirati e test di massa. (ANSA).