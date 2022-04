C.destra:Salvini, serve vertice allargato su priorità Italia

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Dopo l'incontro in presenza con Giorgia e Silvio che speriamo di organizzare al più presto, il Centrodestra unito dovrà condividere le priorità per rilanciare l'Italia: per questo auspico, già settimana prossima, un altro appuntamento non solo con Giorgia e Silvio ma anche con Lorenzo, Maurizio, Giovanni, Luigi, Vittorio e tutti coloro con cui costruiremo il programma del prossimo governo". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini riferendosi a Meloni, Berlusconi, Cesa, Lupi, Brugnaro, Sgarbi. (ANSA).