Block Chain, Gdf Pescara blocca riciclaggio in Lituania

(ANSA) - PESCARA, 28 APR - La Guardia di Finanza di Pescara ha scovato e sequestrato oltre 3 milioni di euro in Lituania in un conto abilitato al trading in criptovalute. L'operazione nel mondo block chain, ha individuato in Lituania un conto corrente "lavanderia" per rendite illegali. Nei circuiti multivaluta della più meridionale delle repubbliche baltiche sono finiti milioni di euro, profitti illeciti di un'imponente catena di evasione fiscale che ha funzionato ininterrottamente, dal 2015 al 2020, perpetrando una truffa transnazionale sul mercato europeo, con un valore commerciale di fatture per operazioni inesistenti attorno ai 53,5 milioni di euro. (ANSA).