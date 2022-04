Borsa: a Tokyo apertura in leggero rialzo (+0,17%)

(ANSA) - TOKYO, 28 APR - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi all'insegna della cautela, dopo la chiusura mista delle piazze azionarie Usa, e in attesa della decisione della Banca centrale del Giappone (Boj) in materia di politica monetaria. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione positiva dello 0,17% a quota 26.430,68, e un guadagno di 44 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna a svalutarsi sul dollaro a 128,50, e a 135,50 sull'euro. (ANSA).