Cina a Usa, la riunificazione con Taiwan è 'inarrestabile'

(ANSA) - PECHINO, 27 APR - La Cina mette in guardia gli Stati Uniti che il processo di "riunificazione" di Taiwan "con la madrepatria non potrà essere fermato" e che il sostegno all'isola porterà solo "conseguenze insopportabili" per Washington. E' l'avvertimento indirizzato dal portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin sia a Washington sia a Taipei, all'indomani delle dichiarazioni del segretario di Stato americano Antony Blinken sulla determinazione degli Stati Uniti a garantire che l'isola abbia "tutti i mezzi necessari per difendersi contro ogni potenziale aggressione, inclusa l'azione unilaterale dalla Cina". Pechino, ha aggiunto il portavoce nel briefing quotidiano, esprime "forte insoddisfazione e ferma opposizione" alle parole di Blinken. "I leader statunitensi hanno ripetutamente affermato di non sostenere l'indipendenza di Taiwan, ma continuano a vendere armi e a condurre scambi ufficiali". Gli Stati Uniti "non dovrebbero sottovalutare la determinazione di 1,4 miliardi di cinesi" nella difesa della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale. "Il tradimento non solo spingerà Taiwan in una situazione pericolosa, ma porterà anche conseguenze insostenibili per gli Stati Uniti", ha concluso Wang. (ANSA).