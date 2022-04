Mattarella,'dialogo,non prove forza. Helsinki, non Yalta'

(ANSA) - STRASBURGO, 27 APR - "Distensione: per interrompere le ostilità. Ripudio della guerra: per tornare allo statu quo ante. Coesistenza pacifica, tra i popoli e tra gli Stati. Democrazia come condizione per il rispetto della dignità di ciascuno. Infine, Helsinki e non Jalta: dialogo, non prove di forza tra grandi potenze che devono comprendere di essere sempre meno tali". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Consiglio d'Europa invitando a "prendere a prestito" le "parole della guerra fredda" per vedere se ci possono aiutare a riprendere un cammino, per faticoso che sia". (ANSA).