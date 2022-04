Garavaglia, in un anno ministero Turismo erogati 1.7 mld aiuti

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "In questo primo anno di attività il ministero del Turismo ha erogato 1,7 miliardi di euro di sostegni alle categorie che ne avevano diritto, accogliendo 24 mila istanze avanzate dagli operatori". Lo dice Massimo Garavaglia, facendo il bilancio di questo primo anno complicato alla guida del ministero del Turismo in una conferenza stampa nella sede del dicastero. Tra i settori sostenuti: agenzie di viaggio e tour operator (586 mln), organizzatori di fiere e congressi (400 mln), strutture ricettive (181 mln), impianti di risalita a fune (367 mln). Inoltre per i consumatori: 1 milione sul fondo per l'indennizzo dei titolari di voucher. (ANSA).