Lavoro: Letta, governo faccia di più, intervento su salari

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "La riduzione delle tasse sule attività finanziarie non può veder di pari passo gravare sul lavoro un peso intollerabile. La riduzione del cuneo fiscale è la strategia di fondo. Chiediamo al governo di fare di più. Ci aspettiamo questa settimana un intervento per proteggere i salari, il potere acquisto, sull'inflazione e poi anche qualcosa di più strutturale. Con la legge di Bilancio è stato già fatto un passo, ma l'intervento deve essere strutturale. Per noi vuol, dire riduzione dei contributi per aumentare salari e ridurre il cuneo fiscale e intervenire per evitare". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, (ANSA).