Governo: Orlando, ci sarà provvedimento per difficoltà Paese

(ANSA) - MILANO, 26 APR - "Un provvedimento per affrontare complessivamente la situazione di difficoltà che il Paese è chiamato ad affrontare ci sarà sicuramente. Quali siano le singole voci e il destino dei fondi per Milano non lo so. Sarà mia cura verificarlo nelle prossime ore e fare sapere al sindaco". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo in video collegamento al forum del Welfare promosso dal Comune di Milano. "Credo che in ogni caso ci sia l'esigenza assoluta di dare una risposta molto rapida alla situazione di tensione che per una serie di ragioni diverse si è venuta a determinare - ha aggiunto -, nella combinazione tra post Covid e la situazione determinata dalla crisi conseguente all'impatto della guerra sull'economia del nostro Paese". (ANSA).