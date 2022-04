Ergastolo per il filantropo anti-Erdogan Kavala

(ANSA) - ISTANBUL, 25 APR - L'attivista per i diritti umani turco e filantropo Osman Kavala è stato condannato all'ergastolo nel processo dove era accusato di avere "tentato di rovesciare il governo" per il suo sostegno alle proteste anti governative a Istanbul nel 2013. Lo hanno fatto sapere i giudici del tribunale di Caglayan a Istanbul, come appreso dall'ANSA durante l'udienza di oggi. Kavala è in custodia cautelare da oltre 4 anni nel carcere di Silivri a Istanbul. La Corte europea dei diritti dell'uomo ne aveva chiesto la scarcerazione. (ANSA).