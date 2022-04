Incassi, Animali Fantastici sempre in vetta

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Animali Fantastici - I Segreti di Silente mantiene la vetta nel box office del weekend. Il terzo capitolo del prequel della saga di Harry Potter creato direttamente per il grande schermo da J.K Rowling, diretto da David Yates, con Jude Law e Eddie Redmayne, sfiora in cinque i giorni - stando ai dati Cinetel - fa suoi 1,7 milioni di euro, raggiungendo un totale in due settimane di oltre 6 milioni di euro. Sul secondo gradino del podio approda Il sesso degli angeli, nuovo film di Leonardo Pieraccioni, con, oltre al regista, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Gabriela Giovanardi, che incassa quasi 700 mila euro. Scivola dal secondo al terzo posto Sonic 2 Il film, sulle nuove avventure del porcospino blu tra live action e animazione, firmate da Jeff Fowler e con un cast di voci guidato da Jim Carrey, che fa suoi altri 500 mila euro nel week end, raggiungendo in totale quota 3,2 milioni in tre settimane di permanenza in sala. Gli incassi totali superano di poco i 5 milioni, in crescita del 13% rispetto allo scorso weekend. (ANSA).