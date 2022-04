Borsa: Tokyo, apertura in sostenuto ribasso (-1,53%)

(ANSA) - TOKYO, 25 APR - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in netto calo, in scia alla correzione dei mercati azionari Usa in anticipazione di una imminente stretta monetaria da parte della Federal Reserve. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dell'1,53% a quota 26.690,69, cedendo 414 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro a 128,60 e sull'euro poco sotto a un livello di 139. (ANSA).