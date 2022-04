Von der Leyen, a maggio strategia Ue su energia solare

(ANSA) - BRUXELLES, 24 APR - "Il mese prossimo la Commissione Ue presenterà una nuova strategia sull'energia solare, come parte del pacchetto RePowerEu". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parlando all'International Solar Alliance di Nuova Delhi. "La necessità di energia pulita non è mai stata ovvia come oggi. La guerra scatenata dalla Russia contro Kiev ha ricordato duramente, a noi europei, che la dipendenza dall'energia di Mosca non è più sostenibile. Come possiamo fare affari con chi minaccia l'Europa e porta la guerra ai nostri vicini più stretti? La politica energetica è anche politica di sicurezza", ha aggiunto. (ANSA).