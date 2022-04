Hit parade, Lazza ancora in vetta

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Per la seconda settimana consecutiva, il rapper milanese Lazza si conferma in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana - secondo le rilevazioni Fimi/Gfk - con Sirio, l'album che raccoglie i feat. di Geolier, Noyz Narcos, French Montana, Tory Lanez e Sfera Ebbasta. In risalita al secondo posto (era ottavo una settimana fa) Paky con Salvatore, che conquista il primo posto tra i vinili. Stabile al terzo posto il Blu celeste di Blanco, il vincitore di Sanremo in coppia con Mahmood. Scambio di posizione tra Rkomi (tra gli artisti attesi sul palco del concerto del Primo Maggio a Roma) con Taxi Driver, quarto, e Fabri Fibra con Caos, quinto. Scivola al sesto posto, perdendo quattro posizioni, Sangiovanni con Cadere Volare che precede Irama, stabile sul settimo gradino con Il Giorno in cui ho smesso di pensare. Ottavo posto per il rapper Luchè con Dove volano le Aquile. Unica new entry della settimana è Rancore con Xenoverso, il nuovo viaggio tra rime e versi che arriva dopo la duplice esperienza al Festival di Sanremo, nel 2019 al fianco di Daniele Silvestri in "Argento vivo" e nel 2020 con "Eden". Chiude la top ten Marracash con Noi, Loro, Gli Altri. Tra i singoli, conquista la vetta il rapper Rhove, che vanta oltre 150 milioni di stream, con Shakerando, che è anche il brano più ascoltato su Spotify Italia, già certificato Oro. (ANSA).