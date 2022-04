Mattarella, in tutela salute manifestate differenze genere

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Anche nella tutela della salute si sono manifestate differenze di genere: la storia degli studi clinici testimonia uno scarso coinvolgimento delle donne nella fase di sperimentazione, con effetti sui risultati, mentre le patologie che colpiscono le donne sono tra quelle per cui lo screening e la diagnosi precoce risultano ancor più essenziali". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata nazionale per la salute della donna. (ANSA).