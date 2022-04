Oms 'raccomanda fortemente' Paxlovid per persone a rischio

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 22 APR - L'Organizzazione Mondiale della Sanità "raccomanda fortemente" l'antivirale del gruppo Pfizer - il Paxlovid - per i pazienti "a più alto rischio di ospedalizzazione" per forme meno gravi di Covid. La pillola della casa farmaceutica americana "è il farmaco che possono scegliere" i pazienti non vaccinati, anziani o immunodepresso. Per lo stesso tipo di pazienti e di sintomi, l'Oms ha emesso una "raccomandazione debole" per il Gilead, che precedentemente aveva sconsigliato. (ANSA-AFP).