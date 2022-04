Cannes, in concorso 'Le otto montagne' tratto da Cognetti

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Le otto montagne", scritto e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi sarà presentato in anteprima mondiale in concorso al Festival di Cannes (17-28 maggio). Lo annuncia il festival. Il film, tratto dall'omonimo libro di Paolo Cognetti, è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e co-prodotto da Vision Distribution in collaborazione con Sky. Vision curerà anche le vendite internazionali. (ANSA).