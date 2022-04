Partygate: ok Camera a indagini su presunte bugie Johnson

(ANSA) - LONDRA, 21 APR - La Camera dei Comuni britannica ha approvato all'unanimità la mozione promossa dall'opposizione laburista per l'avvio di un'inchiesta parlamentare sui sospetti che il premier Boris Johnson possa aver "fuorviato" l'aula nella sue dichiarazioni sul 'Partygate': lo scandalo sui ritrovi organizzati fra il 2020 e 2021 a Downing Street in violazione di restrizioni anti Covid allora in vigore. La mozione è passata dopo che il governo ha ritirato un emendamento per il rinvio, lasciando libero la maggioranza di dire sì. L'inchiesta sarà affidata alla Commissione sugli Standard e i Privilegi, composta da 4 deputati Tory e 3 d'oppposizione. (ANSA).